Hartes Jahr für die Bienen: Imker berichten von Verlusten

Saarbr├╝cken Hartes Jahr f├╝r die Bienen: Imker berichten von Verlusten Von dpa 11.05.2022 - 05:18 Uhr

Mehr als jedes f├╝nfte Bienenvolk hat den Winter 2021/22 in Deutschland einer Umfrage zufolge nicht ├╝berlebt. Bundesweit lag die Verlustquote demnach bei 21 Prozent, wie Christoph Otten, Leiter des Fachzentrums Bienen und Imkerei in Mayen, der Deutschen Presse-Agentur in Saarbr├╝cken sagte. Rund 10.000 Imkerinnen und Imker haben sich an einer bundesweiten Befragung des Fachzentrums beteiligt.

In Rheinland-Pfalz lag der Verlust bei 23 Prozent, in Baden-W├╝rttemberg bei 26 und im Saarland bei 27 Prozent. "Das ist im langj├Ąhrigen Mittel schon deutlich ├╝berdurchschnittlich", sagte Otten . Es liege allerdings in der Schwankungsbreite der letzten 20 Jahre. Die Zahl der betroffenen Imker sei hoch. So h├Ątten in Rheinland-Pfalz 70 Prozent Verluste verzeichnet, im Saarland sogar fast drei Viertel. "Sie werden kaum Ernte haben", sagte Otten.

Er f├╝hrt das Bienensterben vor allem auf das schlechte Wetter im vergangenen Jahr zur├╝ck. Die Bienen h├Ątten kaum Nektar gesammelt - was sich jedoch durch Zuckerwasserf├╝tterung auffangen lie├če. Nicht kompensieren k├Ânne der Imker jedoch die Eiwei├čnahrung, die ├╝ber den Pollen hereinkomme: "Das hei├čt, die Bienen verhungern zwar nicht, aber es fehlt etwas." Diese Mangelern├Ąhrung k├Ânne dazu gef├╝hrt haben, dass sie geschw├Ącht in den Winter gegangen seien. Zudem habe sich die Varroa-Milbe st├Ąrker vermehrt. "Es gab einfach verschiedene negative Faktoren", so Otten.