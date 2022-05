Ukraine-Krieg belastet Städtepartnerschaften mit Russland

Ob Suhl und Kaluga, M├╝hlhausen und Kronstadt oder Gera und Rostow am Don - mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine stellt sich in Th├╝ringen die Frage nach Partnerschaften mit russischen St├Ądten neu. "Das ist ein Thema, das uns seit Kriegsbeginn besch├Ąftigt", sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung M├╝hlhausen auf Anfrage.

Die Stadt in Nordth├╝ringen ist seit 1995 Partnerkommune von Kronstadt bei St. Petersburg und pflegt au├čerdem eine St├Ądtefreundschaft mit Kaliningrad, dem fr├╝heren K├Ânigsberg. Oberb├╝rgermeister Johannes Bruns (SPD) hatte kurz nach nach Kriegsbeginn an die B├╝rgermeister der beiden russischen St├Ądte geschrieben. Darin forderte er sie auf, sich f├╝r ein Ende der Kampfhandlungen und und die Wiederherstellung der Souver├Ąnit├Ąt der Ukraine einzusetzen. "Ein solcher Angriffskrieg ist in keiner Weise zu rechtfertigen und darf niemals dazu dienen, eigene Interessen der russischen Regierung durchzusetzen", hei├čt es in dem Brief.