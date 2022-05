Neuer Chef für Volkswagen Sachsen

Zwickau (dpa/sn) - Volkswagen Sachsen bekommt einen neuen Chef. Zum 1. Juli übernimmt Robert Janssen den Vorsitz in der Geschäftsführung. Er folgt auf Stefan Loth, der auf eigenen Wunsch in den Ruhestand geht, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Janssen hat den Angaben zufolge seit 2000 verschiedene Stationen bei VW im In- und Ausland durchlaufen, etwa in China. Derzeit leite er das Vorserienzentrum in der Technischen Entwicklung in Wolfsburg.