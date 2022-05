Flughafen-Region wirbt gemeinsam um Ansiedlungen

Die Flughafen-Region Leipzig/Halle soll in Zukunft ├╝ber L├Ąndergrenzen hinweg vermarktet werden. Die Mitteldeutsche Flughafen AG und die Wirtschaftsf├Ârdergesellschaften von Sachsen und Sachsen-Anhalt schlossen dazu am Montag eine Kooperationsvereinbarung. "Wir brauchen keine Kleinstaaterei, sondern wir wollen und m├╝ssen ├╝berregional handeln", sagte der s├Ąchsische Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD).

Die Region in einem Umkreis von 80 bis 100 Kilometern um den Flughafen soll k├╝nftig potenziellen Investoren als "airea - The Airport Region in Central Germany" pr├Ąsentiert werden. Dazu sind Auftritte auf gro├čen Messen und Konferenz wie der Expo Real und der Bio-Europe geplant. Ziel ist es, neue Unternehmen f├╝r eine Ansiedlung zu gewinnen und so Arbeitspl├Ątze zu schaffen.