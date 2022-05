Werksschließung: Einigung zwischen Nordex-Führung und Rat

Wenige Wochen vor der f├╝r Ende Juni angek├╝ndigten Schlie├čung der Rotorblatt-Fertigung in Rostock hat das Management des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex mit dem Betriebsrat eine Einigung erzielt. Nach Angaben vom Mittwoch erhalten die rund 500 betroffenen Besch├Ąftigten neben einer Abfindung und einer Einmalzahlung auch die M├Âglichkeit des Eintritts in eine Transfergesellschaft. Dort bek├Ąmen sie Unterst├╝tzung bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Zuvor hatte die F├╝hrung den Mitarbeitern in einer Betriebsversammlung von dem Verhandlungsergebnis berichtet.