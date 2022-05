Green will mit dem SC Magdeburg erneut Europacup gewinnen

Die Zielsetzung vor dem European League Final Four am Wochenende ist für Magdeburgs Torhüter Jannick Green eindeutig. "Wir wollen die Trophäe wieder gewinnen", sagte der Däne, der bereits in der vergangenen Saison mit dem SCM den Titel holte, in einem Interview mit der Europäischen Handball Föderation (EHF). Im Halbfinale trifft der SCM am Samstag (16 Uhr) in Lissabon auf RK Nexe und in einem möglichen Finale am Sonntag auf den Sieger der Partie zwischen Benfica Lissabon und Wisla Plock.