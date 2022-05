Lkw-Unfall: Mehrere 100 Liter Diesel auf der Straße

Bei einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 7 haben sich mehrere 100 Liter Diesel ├╝ber zwei Kilometer Fahrbahn verteilt. Der 33-j├Ąhrige Lkw-Fahrer war beim Abbiegen gegen einen Fahrbahnteiler, eine Schutzplanke und Hinweistafel gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei riss der Tank des Fahrzeugs am Freitag auf und der Inhalt entlud sich auf die Stra├če. Der 33-J├Ąhrige fuhr etwa zwei Kilometer weiter, bevor er an einem Seitenstreifen anhielt.