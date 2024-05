Gegen die AS Rom wollte Leverkusen den Einzug ins Europa-League-Finale klarmachen. Das klappte in einem erneut dramatischen Spiel.

Dabei mussten die Leverkusener trotz spielerisch drückender Überlegenheit jedoch lange zittern. Denn Jonathan Tah durch ein Foulspiel und Adam Hložek durch ein Handspiel schenkten den Italienern zwei Elfmeter, die jeweils Leandro Paredes zur 2:0-Führung für Rom verwandelte (43. Minute und 66. Minute). Leverkusen vergab auf der anderen Seite zahlreiche Torchancen. Es brauchte ein Eigentor von Gianluca Mancini in der 82. Minute für den Anschlusstreffer. In der siebten Minute der Nachspielzeit war esJosip Stanišić, der den Ausgleich erzielte und damit die erste Leverkusener Niederlage der Saison noch verhinderte.

So lief das Spiel:

Xabi Alonso hatte sich für seine Startelf wieder einige Überraschungen einfallen lassen. So mussten sowohl Florian Wirtz und Robert Andrich als auch Victor Boniface und Patrick Schick zunächst auf der Bank Platz nehmen. Stattdessen fanden sich Jonas Hofmann und Adam Hložek in der Startelf wieder.

So aufgestellt zeigten die Leverkusener jedoch gleich zu Beginn, dass sie sich auf keinen Fall auf dem Ergebnis aus dem Hinspiel ausruhen wollten. Bereits in der dritten Minute war es Hložek, der über links durchbrach und mit einer Hereingabe Jeremie Frimpong in Szene setzte. Der konnte aber in letzter Sekunde noch am Abschluss gehindert werden.

Die Leverkusener zeigten eine gute Balance aus Defensive und Offensive, überließen den Römern zwar mehr Ballbesitz, wurden aber selbst durch Umschaltmomente gefährlich. So fand Granit Xhaka gleich zweimal Hložek per Steilpass, beide Male wurden seine Schüsse jedoch geblockt (7. und 11. Minute).

In der Folge begann die druckvollste Phase der Leverkusener. Hložeks Schuss wurde zunächst geblockt (22.), dann scheiterte der umtriebige Tscheche mit einem Freistoß an Keeper Svilar (24.). In der 30. Minute setzt Palacios einen Distanzschuss nach einer interessanten Freistoßvariante an den Pfosten, von wo er gegen Svilars Rücken und dann Richtung Tor prallte, jedoch noch geklärt werden konnte. Zwei Minuten später lenkte Svilar einen Distanzschuss von Frimpong noch am Gehäuse vorbei. Amine Adli und Hložek zwangen ihn in der 39. Minute mit zwei weiteren Schüssen zu glänzenden Paraden.