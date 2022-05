Tod in Flüchtlingsunterkunft: Warten auf Gutachten

Mehr als f├╝nfeinhalb Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Fl├╝chtlings in Unterfranken warten die Ermittler auf ein psychiatrisches Gutachten ├╝ber den Verd├Ąchtigen. Fraglich ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft im bayerischen W├╝rzburg, ob der 38-J├Ąhrige w├Ąhrend der Tat schuldf├Ąhig war und wom├Âglich in einer Psychiatrie untergebracht werden sollte. "Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen." So sei etwa unklar, warum der Beschuldigte seinen Mitbewohner in einer Asylbewerberunterkunft in Kitzingen erschlagen habe. Die Beh├Ârde geht von Totschlag aus.