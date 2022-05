Blütenpollen auf der Erft sorgen für Feuerwehreinsatz

Ein wei├člicher Schleier auf der Erft hat rund drei├čig Feuerwehrleute aus Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) besch├Ąftigt. Was zun├Ąchst wie ein gro├čfl├Ąchiger ├ľlfilm auf dem Wasser gewirkt hatte, entpuppte sich am Sonntagabend nach eingehender Pr├╝fung jedoch als gro├če Menge Bl├╝tenpollen. Dies teilte die Feuerwehr Grevenbroich mit. Die Pollen wurden wohl mit den starken Regeng├╝ssen kurz zuvor in die Erft gesp├╝lt und setzten bei der Verwirbelung an den Wehren geringe Mengen ├Ątherischer ├ľle frei. Da sich die Spur nach kurzer Zeit wieder aufl├Âste, waren keine Ma├čnahmen seitens der Feuerwehr n├Âtig.