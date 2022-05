BSV-Coach trotz der Pokal-Niederlagen: "Überragende Saison"

Dirk Leun war zufrieden, obwohl sein Team am Ende im DHB-Pokalwettbewerb um einen Platz abschnitt als in der Handball-Bundesliga. "So ein Final Four ist eben etwas ganz anderes und keine, au├čer Lea R├╝hter, hat bisher so ein Event erlebt", stellte der Coach des Buxtehuder SV am Sonntag nach den Niederlagen im Halbfinale gegen den VfL Oldenburg (26:28) und den Th├╝ringer HC (27:30) im Spiel um Rang drei bei der Endrunde in Stuttgart fest.