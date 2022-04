Karlsruhe

Mutmaßlicher syrischer Kriegsverbrecher in Untersuchungshaft

07.04.2022, 10:00 Uhr | dpa

Ein am Mittwoch festgenommener mutmaßlicher Kriegsverbrecher aus Syrien befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe teilte am Donnerstag mit, dass der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) den Haftbefehl gegen den Mann in Vollzug gesetzt habe.

Er steht im Verdacht, sich 2014 an einem Angriff der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf den Al-Schaitat-Stamm im ostsyrischen Dair as-Saur beteiligt zu haben, bei dem mindestens 700 Menschen getötet wurden. In diesem Zusammenhang soll er drei Gefangene schwer misshandelt und gefoltert haben, einen davon mehrfach. Eines der Opfer war den Ermittlern zufolge ein 13 Jahre alter Junge.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem in Berlin festgenommenen Mann unter anderem Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vor.