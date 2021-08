Kiel

Kontinuität an Spitze der Nord-CDU: Parteitag in Neumünster

10.08.2021, 06:07 Uhr | dpa

In der unmittelbaren Parteiführung der schleswig-holsteinischen CDU zeichnen sich zum Landesparteitag an diesem Samstag in Neumünster keine personellen Veränderungen ab. Der Landesvorsitzende, Ministerpräsident Daniel Günther (48), trete nach bisherigem Stand ebenso ohne Gegenkandidaten an wie seine vier Stellvertreter, sagte ein Parteisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Stellvertretende Landesvorsitzende sind die Bundestagsabgeordnete Astrid Damerow (63), Landtagsfraktionschef Tobias Koch (47), Bildungsministerin Karin Prien (56) und der Landtagsabgeordnete Tobias von der Heide (36).

Auch Schatzmeister Hans-Jörn Arp (69) kandidiert ein weiteres Mal. Die Nord-CDU will sich auf ihrem Parteitag in Neumünster auch auf den Bundestagswahlkampf einstimmen. Dazu redet außer Günther auch der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus.