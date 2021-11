Kiel

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland: Festakt in Kiel

03.11.2021, 01:44 Uhr | dpa

Die Jüdische Gemeinschaft Schleswig-Holstein feiert am heutigen Nachmittag (16.00 Uhr) das Festjahr "1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland" mit einem Festakt in Kiel. Erwartet werden neben dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, auch Ministerpräsident Daniel Günther, Bildungsministerin Karin Prien, der Beauftragte für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus des Landes Schleswig-Holstein, Peter Harry Carstensen (alle CDU), sowie Landesrabbiner Dov-Levy Barsilay.

Die älteste überlieferte Quelle, die jüdisches Leben auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland erwähnt, stammt nach Angaben der Jüdischen Gemeinschaft aus dem Jahr 321. In Schleswig-Holstein wurde jüdisches Leben demnach erstmals vor rund 700 Jahren beschrieben, seit rund 400 Jahren ist die Existenz jüdischer Gemeinden belegt.