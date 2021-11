Kiel

Stern des Sports in Silber für Spiel- und Sportverein Pölitz

16.11.2021, 19:44 Uhr | dpa

Der Spiel- und Sportverein Pölitz aus dem Kreis Stormarn ist am Dienstag mit einem Großen Stern des Sports in Silber ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte das besondere Engagement des Vereins für den Bienen- und Insektenschutz. Der Verein legte in seinem Projekt "Die Fußballsparte summt...der Umwelt zuliebe" unter anderem Blumenwiesen an und pflanzte Apfelbäume rund um seine Sportplätze. Demnächst soll das Flutlicht durch ein insektenfreundliches LED-Flutlicht ersetzt werden.

Der Große Stern in Silber ist mit 2500 Euro dotiert und wurde unter anderem von der Landtags-Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber (SPD) und der Vizepräsidentin des Landessportverbands, Meike Evers-Rölver, übergeben. Als Landes-Sieger des vom Deutschen Olympischen Sportbund und den Volksbanken Raiffeisenbanken initiierten Vereinswettbewerbs "Sterne des Sports" wird der SSV Pölitz Schleswig-Holstein beim Bundesfinale in Berlin vertreten.