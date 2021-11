Kiel

THW Kiel kämpft um Spitzenplatz in Champions League

18.11.2021, 01:39 Uhr | dpa

Die Handballer des THW Kiel gehen mit großem Respekt in ihr Champions-League-Spiel gegen den dänischen Meister Aalborg HB. "Ich sehe sehr viele Spiele von Aalborg. Ich muss gestehen: Sie spielen derzeit sehr gut", lobte der THW-Linksaußen Magnus Landin seine dänischen Landsleute vor dem Spiel heute (18.45 Uhr/DAZN und ServusTV).

Sowohl die Zweitplatzierten aus Kiel als auch der aktuelle Dritte aus Aalborg kämpfen um einen der beiden ersten Plätze in der Vorrundengruppe A, die das Überspringen der Playoffs und den direkten Einzug in das Viertelfinale bedeuten. Schon in der kommenden Woche steht das Rückspiel in Dänemark auf dem Programm.

In der vergangenen Saison schaffte Aalborg den Einzug in das Finale der Königsklasse, aber die Mannschaft unterlag dort dem FC Barcelona. Zur aktuellen Spielzeit wechselte der Ex-Kieler Aron Palmarsson von den Katalanen nach Dänemark: "Ich freue mich darauf, wieder gegen ihn und diese starke Aalborger Mannschaft zu spielen", sagte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak.