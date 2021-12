Kiel

Ernennungsurkunde für neuen OLG-Präsidenten

13.12.2021, 16:57 Uhr | dpa

Justizminister Claus Christian Claussen (CDU) hat dem künftigen Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts (OLG), Dirk Bahrenfuss, am Montag die Ernennungsurkunde überreicht. Wie das Ministerium mitteilte, fand die Übergabe pandemiebedingt im kleinen Rahmen statt. Der 52-jährige Bahrenfuss tritt zum 1. Januar die Nachfolge von Uta Fölster an, die in den Ruhestand geht. Der Landtag hatte den Juristen Ende Oktober einstimmig gewählt. Bahrenfuss ist bisher Abteilungsleiter im Justizministerium.