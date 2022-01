Kiel

Handballer Leon Ciudad Benitez zum VfL Lübeck-Schwartau

31.01.2022, 14:53 Uhr | dpa

Leon Ciudad Benitez wird den THW Kiel verlassen und von der kommenden Saison an für den Handball-Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau auf Torejagd gehen. Der 19 Jahre alte Kreisläufer, der in dieser Saison mit einem Zweitspielrecht auch für den THW-Kooperationspartner TSV Altenholz in der 3. Liga antritt, erhält einen Zweijahresvertrag. Das teilten die Kieler am Montag mit.

Für Viktor Szilagyi ist der Transfer des Youngsters zu einem Club aus der 2. Liga "der nächste logische Schritt" in dessen Karriereplanung. "Leon hat sich bei uns klasse entwickelt und sich diese Möglichkeit erarbeitet", sagte der THW-Geschäftsführer über den gebürtigen Lübecker, der seit 2016 beim THW ist und Ende 2020 zum Kader gehörte, der in Köln die Champions League gewann. Im Juni 2021 folgte für den Junioren-Nationalspieler und den THW dann der Gewinn der deutschen Meisterschaft. "Wir werden seinen weiteren Weg aufmerksam begleiten, und der Kontakt zu Leon wird bestehen bleiben", kündigte Szilagyi an.