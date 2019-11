LIVEDie fünfte Jahreszeit beginnt

Alles rund um den Karneval in Köln im Live-Blog

11.11.2019, 10:02 Uhr | t-online.de , tme

Karnevalisten in Köln: Die fünfte Jahreszeit hat begonnen. (Quelle: C. Hardt/Future Image/imago images)

Es ist wieder soweit: Mit dem 11. November startet die neue Karnevalssession in Köln. Alle aktuellen News und Information zum Partyhighlight finden Sie in unserem Live-Blog.

Auf der Bühne in der Kölner Altstadt spielen derzeit schon die ersten Bands. Wer sich informieren will, welche Band wann genau auftritt, dem sei diese Übersicht auf der Seite der Stadt ans Herz gelegt. Aber auch der WDR überträgt das Geschehen live.



Wer den 11.11. in der Kölner Altstadt feiern will, muss viel Geduld mitbringen: Schon jetzt bilden sich an den Einlasskontrollen zu Heumarkt und Alter Markt lange Schlangen, berichten die Kollegen vom "Express".



Das Wetter in Köln war schon mal besser, so viel steht fest. Die Jecken auf den Straßen müssen sich auf ziemlich frostige Temperaturen einstellen: Heute Morgen stand das Thermometer sogar an manchen Orten bei minus 3 Grad Celsius! Im Laufe des Tages soll es aber etwas wärmer werden: Die Temperaturen steigen laut Deutschem Wetterdienst auf bis zu neun Grad. Allerdings kann es am Nachmittag durchaus auch den ein oder anderen Schauer in Köln geben. Spätestes dann wird es Zeit, sich in eine gemütliche Kneipe zurückzuziehen und die dicken Socken rauszuholen.

Falls Sie noch nicht genau wissen, wo sie den Auftakt in die närrische Jahreszeit heute verbringen wollen, hätten wir da was für Sie: In diesem Artikel haben wir die besten zehn Kneipen in Köln rausgesucht, in denen sie den 11.11. feiern können.

Heute ist es endlich wieder soweit: Die jecke Zeit startet. Pünktlich um 11.11 Uhr übernehmen wieder die Narren die Herrschaft in Köln! Lange haben die Jecken der Stadt auf diesen Tag hingefiebert. Wir begleiten den ganzen Tag über das Geschehen in Köln und wünschen Ihnen viel Spaß!