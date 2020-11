11.11. in Köln

Elf Gründe, die Absage des Karnevalsauftakts zu feiern

11.11.2020, 12:13 Uhr | t-online

Frauen in bunten Kostümen (Archivbild): Die Sessionseröffnung 2019 lockte wieder Massen in die Innenstadt.

Wegen der Coronavirus-Pandemie entfällt der rauschende Auftakt zum Sessionsbeginn am 11.11. in Köln. Elf Gründe, warum wir das Spektakel nicht vermissen.

"Kölle Alaaf!" heißt es traditionell am 11.11. in Köln, wenn die Stadt mit einer großen Straßenparty den Auftakt der Session feiert. Doch wegen Corona ist das Fest dieses Jahr abgesagt. Viele Kölner trauern um den Karneval – auch, weil die Absage für die Gastronomie wirtschaftliche Probleme mit sich bringt. Doch einige nervende Eigenschaften des Sessionsbeginns entfalllen dieses Jahr. t-online hat sie gesammelt.

Echte Jecken beginnen bereits Monate vorher damit, ihre Kostüme für die neue Session zu planen. Doch für einige bedeutet die jährlich gefragte Kreativität auch puren Stress. Der fällt dieses Jahr weg.

Ein Schild weist auf den Deiters Kostüm-Shop in der Schildergasse in Köln hin (Archivbild): Dort eine Auswahl zu treffen fällt unter den vielen Kostümen oft schwer.



Für alle, die den 11.11. in Köln nicht feiern, war es stets eine logistische Herausforderung, sich an diesem Tag durch die Stadt zu bewegen. Denn gesperrte Plätze, verstopfte Straßen und Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr haben die Nerven sicherlich oft blank liegen lassen. Dieses Jahr dürfte das wesentlich einfacher werden.

Tausende Menschen, die auf den Straßen feiern, hinterlassen jedes Jahr am 11.11. viel Müll in Köln. Leere Flaschen, Getränkedosen und Plastiktüten müssen dann von der Straßenreinigung zusammengekehrt werden. Die Umwelt wird es den Kölnern sicher danken, wenn sie ein Jahr Pause hat.

Ein Müllberg beim Auftakt zum Karneval am 11.11.19 in Köln: Die Feiernden hinterlassen jedes Jahr viel Abfall auf den Straßen.



Leider sind Wildpinkler in Köln am 11.11. immer wieder ein großes Problem, weil wohl mit steigendem Alkoholpegel selbst die bereitgestellten mobilen Toiletten für viele nicht mehr auffindbar sind. Oft sind es schlicht auch zu wenige für die Tausenden Karnevalisten. Dieses Problem dürfte sich diesmal erledigt haben.

Wer am 11.11. in Köln pünktlich um 11.11 Uhr den Auftakt der neuen Session am Heumarkt feiern möchte, muss an diesem Tag sonst zeitig aufstehen. Denn oft sind die beliebten Plätze schon früh gesperrt, weil Tausende dorthin strömen. Wer sich trotz Ausfalls des Karnevalsauftakts freigenommen hat, kann nun endlich mal ausschlafen.

Viele Karnevalisten feiern den Sessionsauftakt häufig mit viel Alkohol. Das rächt sich am nächsten Tag, der Kater ist vorprogrammiert. Kölner können dieses Mal am Morgen danach erfrischt aufstehen, denn im kleinen Kreis zu Hause wird sicherlich weniger getrunken als auf dem Straßenkarneval.

Eine Frau sitzt mit Tablet und Kaffee im Bett (Symbolbild): Im Homeoffice kann man Karneval auch entkommen.



Der Bund Deutscher Karneval (BDK) lädt zur bundesweit ersten digitalen Eröffnung der Session ein – vor dem Fernseher zu Hause. Der Livestream über die Seite www.karnevaldeutschland.de soll ab 10.45 Uhr starten.

Karneval bedeutet auch: Heute müssen alle Spaß haben, schlechte Laune ist tabu. Dabei ist November, draußen ist es feucht und grau – und ein bisschen Trübsalblasen sollte völlig okay sein. Wenn schon nicht wegen der dunklen Jahreszeit, dann zumindest wegen der Karnevalsabsage.

Zwei Männer in Karnevalskostümen (Archivbild): Dem guten Geschmack sind keine Grenzen gesetzt. (Quelle: Chai von der Laage/imago images)Um mit nervigen Schlagern zugedröhnt zu werden, muss man normalerweise auf Mallorca feiern gehen oder Skiurlaub in Sankt Anton machen. Oder aber den Karneval auf den Straßen Kölns mitmachen. Zum Glück bleibt einem das in diesem Jahr erspart – oder es beschränkt sich zumindest auf die Intimsphäre der eigenen vier Wände.

Wenn Alkohol fließt, verliert man nicht nur schneller die Hemmungen – manchmal sogar die Erinnerungen. Dann muss man sich am nächsten Tag von den Kollegen im Büro erzählen lassen, was man selber am Vortag alles angestellt hat. Unangenehmer Körperkontakt, unlustige Sprüche, persönliche Blamagen – das städtische Alkoholverbot schützt davor, zum unfreiwilligen Gesprächsstoff der fünften Jahreszeit zu werden.

Eigentlich kann man dem Karneval nicht entkommen. Wer es versucht, gilt als absoluter Spaßverderber und muss mit gesellschaftlicher Verachtung rechnen. Wie, du trinkst nicht? Was, du willst dich nicht verkleiden? Karneval-Boykott stößt bei vielen auf Unverständnis. In diesem Jahr jedoch hat man wegen der Corona-Pandemie einen triftigen Grund, zu Hause auszuharren und jeden sozialen Kontakt zu meiden. Und das, ohne dabei öffentlich an den Pranger gestellt zu werden.

In diesem Sinne: Alaaf!