Betrug mit Gebrauchtwagen

In Köln gestohlene Autos im Netz angeboten

11.03.2021, 17:39 Uhr | t-online

Zu günstig um legal zu sein: Die Polizei hat in Köln zwei gestohlene Autos beschlagnahmt, von denen eines zu Schnäppchenpreisen im Netz angeboten worden war. Offenbar eine häufige Masche.

Die Kölner Polizei hat zwei gestohlene Fahrzeuge sichergestellt – ein Mercedes-Wohnmobil sowie einen Peugeot 5008. Beide Autos waren zuvor im Internet zum Verkauf angeboten worden.

Der Besitzer des Wohnwagens war auf einer Gebrauchtwagenplattform auf sein Fahrzeug gestoßen. Auf den Peugeot wurde die Polizei aufmerksam, weil ein Käufer die Anzeige für verdächtig günstig hielt und diese meldete.



Ermittlungen führten die Polizei zu einer Straße in Chorweiler, wo sie erst das Wohnmobil und in unmittelbarer Nähe auch den französischen Wagen vorfanden, heißt es in einer Mitteilung. Ob die beiden Diebstähle in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch geprüft.

Offenbar war die Masche der Diebe kein Einzelfall: Wie die Polizei mitteilte, gingen allein im vergangenen Jahr rund 120 Anzeigen aus Köln und Leverkusen ein, bei denen gestohlene Fahrzeuge zu Schnäppchenpreisen im Internet angeboten wurden. In über 90 Fällen waren die Betrüger erfolgreich. Nichtsahnend wurden die Käufer dann auf Zulassungsstelle überrascht: "Die Papiere sind gefälscht, das Fahrzeug liegt als gestohlen ein und wird durch die Polizei beschlagnahmt."