Muslime aus Köln

Ramadan-Tagebuch: Farbenfroh durch den Fastenmonat

Während des muslimischen Fastenmonats Ramadan berichten wir in loser Reihenfolge davon, wie gläubige Musliminnen und Muslime in Köln diese Zeit erleben.

Einen Monat Verzicht: Bis zum 12. Mai fasten gläubige Muslime – aus Verbundenheit zu Gott, und um Körper und Seele zu reinigen. Wir haben Fastende aus Köln gebeten, uns an ihrem Ramadan teilhaben zu lassen. In Teil zwei erzählt die freiberufliche Illustratorin Aamna Azhar-Khan (27).

Der Ramadan hat eine besondere Dynamik. Ich freue mich immer schon vorher darauf, Gott während dieser Zeit auf eine ganz bestimmte Weise näher zu kommen und mich mehr den guten Dingen zu widmen. Eine große Rolle spielt für uns im Ramadan zum Beispiel die Hilfsbereitschaft, sei es gegenüber Verwandten oder generell allen hilfsbedürftigen Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft oder ihres Glaubens. Dieses Gefühl, dass ich alles richtig machen will, wird im Laufe des Ramadans immer stärker!

Seit einigen Jahren führe ich einen Ramadan-Kalender. Das hat mir sehr dabei geholfen, meinen Tag zu strukturieren. Durch die Erfahrung und Reflektion weiß ich, worauf ich achten möchte und wie ich meine Zeit am besten einteile, um regelmäßig zu beten und Gutes zu tun. Für jeden Tag sind fünf Pflichtgebete vorgesehen, zusätzlich kann man weitere freiwillige Gebete sprechen. Auch diese Gebete finden im Kalender Platz. Außerdem gibt es Platz, um Gefühle und Empfindungen des Tages zu reflektieren.

In Amerika sind Ramadan-Kalender sehr beliebt – ähnlich wie Bullet Journals, also Kalender, die man selbst gestaltet. Momentan arbeite ich an einem Ramadan-Kalender, den ich dann auch für andere drucken lassen möchte. Ich bin nämlich freiberufliche Illustratorin. Für den Kalender zeichne ich sehr farbenfrohe Motive, wie Zitronen und Rosen, aber auch Datteln, eine Mondsichel und ein Galaxie-Muster. Insgesamt werden es 30 Bilder, denn der Ramadan ist ja 30 Tage lang.

Die Illustratorin hat einen Ramadan-Kalender entworfen. Darin können Muslime ihre Gebete und Empfindungen während der Fastentage notieren. (Quelle: Aamna Azhar-Khan)

Unser Fastenmonat ist übrigens unterteilt in dreimal zehn Tage, die verschieden benannt sind: die Tage der Gnade, die Tage der Vergebung und die Tage der Erlösung vor dem Feuer. Wir glauben, dass es in den letzten zehn Tagen unter den Nächten mit ungeradem Datum eine gibt, in der Allah der Menschheit am nächsten ist, in der er seine Segnungen auf die Menschen sendet und Fehler vergeben kann.

Mein Mann und ich leben bei meinen Schwiegereltern und mit seinen beiden Schwestern zusammen. Wir beginnen den Tag vor Sonnenaufgang mit einer gemeinsamen kleinen Mahlzeit, dann beten wir, danach folgt einer Rezitation aus dem Heiligen Koran, die jede und jeder von uns einmal übernimmt.

Gut finde ich, dass wir den Koran neben dem arabischen Text auch dessen Übersetzung in unserer eigenen Sprache, also auf Urdu oder auf Deutsch, lesen können. In diesen beiden Sprachen beten wir auch oft, denn wir alle sind entweder hier geboren oder aufgewachsen und sprechen auch untereinander oft Deutsch. In der eigenen Sprache fühlt man sich Gott näher.

Es bedeutet mir viel, den Ramadan in der Familie gemeinsam zu erleben. Zum Beispiel freue ich mich über die kindlich-süßen Äußerungen, die meine 10-jährige Schwägerin manchmal macht, wenn sie sagt: "Allah hat meine Gebete erhört, wir haben etwas Leckeres zu essen!"

Auch ich empfinde während des Ramadans meine Dankbarkeit gegenüber Gott besonders intensiv und bin manchmal im Gebet den Tränen nahe, wenn ich darüber nachdenke, was ich alles bekommen habe und wie gut es uns geht. Wir leben sehr religiös, aber auch sehr modern: Wir reisen, schauen uns Serien an, lachen gemeinsam und laden gerne Freunde ein.

Anisha Khan: Die Kölnerin fastet jedes Jahr. Ihr gefällt, dass in den Wochen des Ramadan die Familie näher zusammenrückt. (Quelle: Anisha Khan)

Es ist mein drittes Jahr, in dem ich im Ramadan durchgehend faste. Ich bin nun 19. Als ich 12 oder 13 war, habe ich während dieser Zeit aber auch schon meinen Konsum reduziert und mich mehr mit dem Koran auseinandergesetzt. Mit 16 habe ich entschieden, den Monat Ramadan hindurch komplett zu fasten.

Ich habe damals gemerkt: Ich möchte jetzt einen Schritt weiter gehen, um die Beziehung zu Gott zu intensivieren. Erwartet hat es niemand von mir, aber ich wollte es aus Liebe zu Gott tun. Mein älterer Bruder war damals 18 Jahre alt und sagte: Dann machen wir das gemeinsam. Unser jüngerer Bruder fastet jetzt auch. Er hat mit fünf oder zehn Tagen angefangen, dann zwei oder drei Wochen.

Fasten bedeutet zum einen: Ich verzichte von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang komplett auf Nahrung, trinke also auch nichts. Aber es geht auch um Enthaltsamkeit und darum, auf materielle Genüsse zu verzichten. Ich fokussiere mich in dieser Zeit ganz auf den Glauben, auf das Gebet, auf meine Beziehung zu Gott und stelle das Weltliche zurück. Dingen wie Social Media widme ich weniger Zeit.

Wir brechen Kontakte aber nicht vollkommen ab, sondern suchen in diesen Wochen ganz bewusst die Begegnung mit anderen Mitmenschen. Während der Schulzeit habe ich mich im Ramadan auch mit Freundinnen getroffen, aber das geht ja jetzt wegen Corona nicht.

In der Schule habe ich manchmal gehört: "Du tust mir leid, denn du darfst jetzt nichts essen." Aber das ist eigentlich nur während der ersten drei Tage schwer. Danach hat sich der Körper umgestellt. Was viele nichtmuslimische Mitschüler nicht verstehen konnten: Ich freue mich auf diesen Monat, es ist eine schöne Zeit! Man kommt der Familie näher, man schätzt alles mehr wert. Man geht mit dem Gefühl aus dem Ramadan, dass alles mehr Freude bereitet. Es ist eine Zeit, in der man den Alltag verändert.

Anisha Khan liest im Koran: Während des Ramadan beschäftigt sich die Lehramtsstudentin besonders intensiv mit ihrem Glauben. (Quelle: Anisha Khan)

Jetzt, wo man wegen Corona viel aufeinandersitzt, zankt man normalerweise auch etwas mehr. Aber schon der erste Tag war viel harmonischer als die Tage davor. Man gratuliert sich, wir wünschen einander einen gesegneten Ramadan mit guten Erfahrungen. Wir lesen, beten, konzentrieren uns auf den Dienst für Gott. Außerdem studiere ich natürlich weiter. Ich möchte Lehrerin für Mathe und Geschichte werden.

Wenn wir abends das Fasten brechen, kommen wir in der Familie alle zusammen. Zuerst gibt es dann Datteln und Wasser, denn mit Datteln hat der Heilige Prophet immer sein Fasten gebrochen. Anschließend gibt es ein gemeinsames Essen, bei dem wir sehr darauf achten, dass es nicht nur einer alleine vorbereitet, sondern alle mithelfen.

Wir bereiten etwas Leckeres zu, das jeder mag. Wir verteilen das Essen dann auch in der Nachbarschaft. Außerdem spenden wir während des Ramadan und beten auch für andere. Wichtig sind nämlich nicht nur die Pflichten gegenüber Gott, sondern auch die Pflichten gegenüber den Mitmenschen.