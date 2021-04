Herzinfarkt mit 56 Jahren

Band "Höhner" trauert um langjähriges Teammitglied

28.04.2021, 18:55 Uhr | LKA, t-online

Die Kölner Kultband "Höhner" trauert um einen langjährigen Mitarbeiter. In den sozialen Netzwerken schreiben die Musiker, dass ihr Roadie Axel Philipp an plötzlichem Herzversagen gestorben ist.

Nachdem sie sich kürzlich von ihrem Gitarristen getrennt haben, veröffentlichten die "Höhner" nun eine weitere Nachricht: Ihr langjähriger Roadie Axel Philipp ist mit nur 56 Jahren in der Nacht zu Mittwoch an einem Herzinfarkt gestorben. "Adtschüß Axel – wir trauern um Dich!", schreibt die Kölner Kultband auf ihrer Facebookseite. "Gestern, in der Nacht vom 27. auf den 28. April 2021, ist unser Freund, Techniker, Roadie und Musiker-Kollege Axel Philipp plötzlich und völlig unerwartet im Alter von 56 Jahren durch einen Herzinfarkt verstorben."

Alle seien von dieser Tatsache "zutiefst geschockt". Sie "trauern um einen äußerst liebenswerten und allseits beliebten Menschen."



Eine fast 20-jährige Geschichte verbinde die Band mit dem Kollegen, der den Kölnern "als kompetenter Musiker und außerordentlicher Techniker zur Seite stand."

Die "Höhner" schließen ihre traurige Nachricht mit den kölschen Worten: "Leeven Axel, es gibt gewiß viele, die vom „Rock‘n Roll“ reden - DU hast ihn immer GELEBT! Maach et joot! Un waad em Himmel op uns!"

Zahlreiche Fans zeigten sich ebenfalls geschockt und bekundeten in den Kommentaren ihr Beileid über den Verlust.