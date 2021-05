Letzte Ruhe für Schauspieler

Besonderer Abschiedsgruß auf Willi Herrens Sarg

05.05.2021, 12:03 Uhr | fe, dpa, t-online

Schauspieler Willi Herren wird beerdigt. Die Zeremonie findet auf dem Kölner Melatenfriedhof im engsten Familienkreis statt. Fans können in einem digitalen Kondolenzbuch einen letzten Gruß hinterlassen.

Der im Alter von 45 Jahren gestorbene "Lindenstraße"-Schauspieler Willi Herren wird am Mittwochvormittag ab 11.11 Uhr in Köln beerdigt.



Die Familie des verstorbenen TV-Stars verabschiedet sich am Grab. Dabei zünden die Mitglieder nach einem Ritual Räucherstäbchen an. Auch ein Musiker spielt auf einer Trompete.

Der Sarg des Kölners wird mit einer schwarzen Pferdekutsche zum Grab gefahren. Laut Bestatter Gökhan Yüksel war sie ein Wunsch von Herren zu Lebzeiten und auch ein Wunsch der Familie. Auf dem schwarzen Sarg ist der Schriftzug "Tschüss, Ciao und auf Willisehen" zu lesen.

Eine schwarze Pferdekutsche ist vorgefahren: Der Schauspieler hat sich diese gewünscht. (Quelle: Florian Eßer)



Weil nur 30 Trauergäste während der Zeremonie aufgrund der Corona-Regeln erlaubt sind, warten zahlreiche Fans von Willi Herren vor dem Friedhof, um sich von dem Kölner verabschieden zu können.

Fans versammeln sich vor dem Friedhof: Während der Zeremonie sind nur 30 Gäste aufgrund der Corona-Regeln erlaubt. (Quelle: Florian Eßer)



Der Himmel ist mit dicken Regenwolken bedeckt. Auch das Ordnungsamt ist vor Ort, um auf die Einhaltung der Corona-Regeln zu achten. "Weil es heute wegen der Beerdigung von Willi Herren etwas voller auf dem Friedhof werden kann, machen wir die Leute auf die Maskenpflicht aufmerksam", so ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes zu t-online.

Beerdigung von Willi Herren: Das Ordnungsamt achtet auf Einhaltung der Corona-Regeln. (Quelle: Florian Eßer)



Geplant ist eine Zeremonie, die Herrens Verbundenheit zu seiner Heimatstadt unterstreicht – etwa durch Verwendung der Farben Rot und Weiß, die sich auch im Kölner Stadtwappen wiederfinden. Lieder wie "Ich bin ene kölsche Jung" und "Niemals geht man so ganz" sollen erklingen.

Bestattet werden solle Herren mit einer Erdbestattung und Sarg auf dem Kölner Melatenfriedhof, auf der sogenannten Millionenallee, der Ost-West-Achse des Friedhofs. Dort ruht unter anderem der Politiker Guido Westerwelle. Auch Promis wie der Comedian Dirk Bach und der Kölner Volksschauspieler Willy Millowitsch haben auf diesem Friedhof ihre letzte Ruhe gefunden.

Ein Grab auf einem Friedhof in Köln: Hier wird Willi Herren beigesetzt. (Quelle: Eßer)



Fans werden gebeten, der Zeremonie fernzubleiben

Herrens Familie hat ausrichten lassen, dass der tote Schauspieler im kleinen Kreis beerdigt werde. Wegen der Corona-Pandemie sind nur 30 Personen zugelassen. Wer Abschied nehmen wolle, könne aber auf einer digitalen Kondolenzseite im Internet einen letzten Gruß hinterlassen.

Herren war am 20. April tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Eine Obduktion ergab keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung. Der Schauspieler war aus der ARD-Serie "Lindenstraße" und aus vielerlei Reality-Formaten bekannt, in denen er tiefe Einblicke in sein nicht immer skandalfreies Leben gab. Zudem sang er Party-Schlager. Erst vor wenigen Tagen brannte Herrens Foodtruck, mit dem er sich in Köln einen Traum erfüllen wollte, komplett aus. Ein technischer Defekt soll den verheerenden Brand ausgelöst haben.