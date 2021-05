Köln

Geissens mussten Lokal verlassen: Amt soll Ausfall zahlen

12.05.2021, 18:59 Uhr | dpa

Der Streit um den Aufenthalt der beiden Reality-TV-Stars Robert und Carmen Geiss in einer Kölner Pizzeria und um einen Einsatz des Ordnungsamtes ist noch nicht vorbei. Das Ordnungsamt in Köln müsse jetzt den Ausfall "in irgendeiner Form" übernehmen, sagte Robert Geiss am Mittwoch dem Sender RTL.

Das Paar ("Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie") war nach Angaben einer Sprecherin ihrer Produktionsfirma in dem Restaurant zu einem Dreh für eine Doku-Soap, was erlaubt sei. "Das Lokal musste geräumt werden, und wir mussten die Dreharbeiten beenden und zurück ins Hotel fahren", hatte die Sprecherin erklärt.

Das Ordnungsamt in Köln hatte mitgeteilt, Dreharbeiten seien in dem Restaurant nicht im Gange gewesen und auch nicht vorbereitet worden. Kameras und Beleuchtungseinrichtungen seien ebenso wenig vorhanden gewesen wie eine Drehgenehmigung.

Die Reihe "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" läuft auf dem Sender RTLzwei.