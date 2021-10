Spezialeinheiten im Einsatz

Großrazzia in NRW gegen Geldwäsche-Bande

27.10.2021, 08:30 Uhr | t-online, mtt

Polizeiwagen in NRW (Symbolfoto): Am Mittwochmorgen führten Einsatzkräfte in dem Bundesland eine Großrazzia durch. (Quelle: Deutzmann/imago images)