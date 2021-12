Schwarzer Rauch aufgestiegen

Großbrand in Leverkusen unter Kontrolle

16.12.2021, 20:54 Uhr | t-online, nhe

Ein Feuerwehrfahrzeug im Einsatz (Archivbild): In Leverkusen ist ein größeres Feuer ausgebrochen. (Quelle: Stefan Zeitz/imago images)

Einsatz für die Feuerwehr in Leverkusen: Durch einen Brand im Stadtteil Küpperssteg wurde die Nina-Warn-App aktiviert. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

In Leverkusen-Küppersteg ist die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Feuer gerufen worden. Wie die Einsatzkräfte auf Twitter mitteilen, sei der Brand in der Hardenbergstraße Ecke Europaring ausgebrochen. Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden.

Wegen des Feuers sind größere Mengen Rauchgas freigesetzt worden, sodass die Warn-App Nina ausgelöst wurde. Anwohner sollten demnach alle Fenster und Türen geschlossen halten und Klima- sowie Lüftungsanlagen abstellen.

Mittlerweile konnte die Feuerwehr Leverkusen den Brand unter Kontrolle bekommen, wie sie auf Twitter berichteten. Man sei mit den Nachlöscharbeiten dran. Nach Angaben der Feuerwehr haben drei Garagen und ein "kleines Gewerbeobjekt" gebrannt, wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet. Zuvor hatte die Polizei von einem Einfamilienhaus gesprochen, das habe die Feuerwehr aber nicht bestätigen können. Ein in der Umgebung befindlicher Lidl-Markt wurde nach Angaben der Zeitung gesperrt.