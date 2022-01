Internationale Untersuchung

Kölner Schildergasse ist beliebteste Einkaufsmeile Europas

12.01.2022, 13:31 Uhr | t-online, fas

Nirgendwo sonst in Europa schlendern so viele Menschen durch eine Einkaufsstraße wie durch die Kölner Schildergasse. Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Studie.

Die Oxford Street in London oder die Frankfurter Zeil? Nein, die beliebteste Meile zum Shoppen und Flanieren ist die Schildergasse in Köln – laut einer internationalen Studie, die die Anzahl der Passanten in den Einkaufsstraßen 34 europäischer Metropolen untersucht hat.

An einem Beispieltag im September vergangenen Jahres waren demnach 77.200 Menschen in der Schildergasse unterwegs. In der Londoner Oxford Street waren es am selben Tag 5.000 Menschen weniger, die Münchner Kaufingerstraße belegt mit 69.800 Besuchern Platz drei. In Auftrag gegeben wurde die Studie des Unternehmens für Immobilienberatung "BNP Paribas Real Estate" in Zusammenarbeit mit Marktforschern von "Locatus".

Einkaufsmeilen in Köln: Auch die Hohe Straße ist sehr beliebt

Köln kann sogar mit einer weiteren Platzierung in den Top 10 aufwarten: In der Hohen Straße wurden 48.000 Besucher gezählt, was für den achten Platz reicht. Neben der Frankfurter Zeil sind zudem die europäischen Metropolen Mailand, Barcelona und Paris vertreten.

Bei der KölnBusiness Wirtschaftsförderung freut man sich über das gute Abschneiden der Domstadt: "Die vielfältigen Angebote unserer Stadt bieten ein Einkaufserlebnis, das weiterhin mit den anderen Metropolen in Europa mithält", so Geschäftsführer Manfred Janssen in einer Mitteilung. Obwohl die Pandemie viele Branchen beeinträchtige, könne man optimistisch in die Zukunft blicken.