26 Personen gerettet

Obdachlosenunterkunft geht in Flammen auf – Schwerverletzte

16.03.2022, 12:39 Uhr | dpa, t-online, KS

Feuer in Köln: Zwei Personen wurden aus dem Gebäude gerettet und kamen in ein Krankenhaus. (Quelle: Vincent Kempf)

In Köln ist die Feuerwehr zu einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft ausgerückt. Ein Mann habe schwere Brandverletzungen erlitten – und eine weitere Person schwebe in Lebensgefahr.

Bei einem Feuer in einer Obdachlosenunterkunft in Köln sind am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben einer Feuerwehrsprecherin war der Brand am Vormittag gegen 10.40 Uhr aus noch unbekannter Ursache in einem Zimmer im zweiten Stock ausgebrochen.



Feuer in Köln: Die Innenräume wurden schwer beschädigt. (Quelle: Vincent Kempf)



Die Feuerwehr habe eine schwerverletzte Person aus dem zweiten Obergeschoss retten können, wie die Feuerwehr auf Anfrage von t-online mitteilt. Nachdem das Gebäude auf weitere Anwohner durchsucht worden war, konnten 24 Personen unverletzt an eine Sammelstelle gebracht werden. Eine weitere Person wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen entdeckt und in ein Krankenhaus gebracht, wie es weiter heißt.

50 Kräfte und 18 Fahrzeuge der Feuerwehr waren im Stadtteil Deutz im Einsatz. Die Innenräume seien stark beschädigt worden. Der Brand sei gegen 11.15 Uhr vollständig gelöscht gewesen.