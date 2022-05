Spitzenkandidaten zeigen Unterschiede bei Energiesicherheit

Die Spitzenkandidaten f├╝r die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen setzen bei der Frage der Energiesicherheit unterschiedliche Akzente. NRW kann nach Ansicht von Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st (CDU) noch l├Ąngere Zeit nicht auf Gas verzichten. "Wir werden auch in Zukunft Gas brauchen, nicht zuletzt f├╝r die Industrie", sagte der CDU-Spitzenkandidat f├╝r die Landtagswahl am 15. Mai am Dienstag in der WDR-Live-Sendung "Wahlarena". Alle seien sich dabei aber einig, dass Deutschland infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine unabh├Ąngig von russischen Energielieferungen werden m├╝sse. "Es geht aber nicht sofort ohne Gas." Als Ersatz m├╝ssten etwa Fl├╝ssiggasterminals an der Nordseek├╝ste gebaut werden. NRW setze zudem aus Lieferungen aus Belgien und den Niederlanden.