Am Tag der Befreiung vom Nazi-Faschismus sind in K├Âln Hunderte Menschen in Autos und auf Motorr├Ądern durch die Stadt gefahren ÔÇô um vor dem Hintergrund des Kriegs gegen die Ukraine ihre Unterst├╝tzung f├╝r Russland auszudr├╝cken.

Los ging es am Sonntag mit einem Motorrad-Korso. 150 Biker fuhren durch K├Âlner Au├čenbezirke, an einigen Motorr├Ądern waren zum Beispiel Sowjet-Fahnen montiert.

Die Fahrt f├╝hrte vom Kalker Friedhof zum Westfriedhof, wo die Motorradfahrer am Ehrenmal den Opfern des Zweiten Weltkriegs gedachten. Laut "K├Âlner Stadt-Anzeiger" waren unter ihnen auch Rocker, die die Polizei als Sympathisanten der "Nachtw├Âlfen" bezeichnete.

Die nationalistisch gesinnten Anh├Ąnger dieses russischen Clubs gelten als Unterst├╝tzer Putins. Ihr Anf├╝hrer Alexander Saldostanow steht seit 2014 auf einer Sanktionsliste des US-Finanzministeriums.

Autokorso durch K├Âln: Veranstalterin gibt Ukraine die Schuld am Krieg

Sp├Ąter sammelten sich mehrere Hundert Autos am F├╝hlinger See und fuhren am fr├╝hen Nachmittag allm├Ąhlich los. Sie hatten Fahnen von Russland und von der Sowjetunion auf den K├╝hlerhauben. Beifahrer schwenkten Flaggen aus dem Fenster.

Pro-russischer Autokorso: Angemeldet waren 1.000 Teilnehmer. (Quelle: Thomas Banneyer/dpa-bilder)

Die Veranstalterin des Autokorsos gab der von Russland ├╝berfallenen Ukraine die Schuld am Blutvergie├čen: "In der Ukraine ist eine Nazi-Regierung an der Macht", behauptete sie in Kreml-Duktus. "Seit 2014 f├╝hrt dieses Land gegen die friedliche Bev├Âlkerung im Donbass einen Krieg und niemand hat dazu was gesagt."