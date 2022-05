"Ich denke, sie profitieren von Putins Regime"

Als am Sonntag pro-russische Aktivisten mit Autos durch K├Âln fuhren, war auch Alexei Bach* mit dabei. Allerdings nicht in einem der Wagen mit russischen und sowjetischen Flaggen, sondern als Gegendemonstrant. Mit einem Foto von zerbombten H├Ąusern in der Ukraine stand der Deutsche mit russischen Wurzeln am Stra├čenrand und schrie den Demonstranten entgegen, dass ihre Meinungen und Einstellungen zu genau diesen Zerst├Ârungen f├╝hren.