Ministerpräsidentin dankt Maurer für Einsatz im All

Ministerpr├Ąsidentin dankt Maurer f├╝r Einsatz im All

Saarbr├╝cken (dpa) - Die saarl├Ąndische Ministerpr├Ąsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat Astronaut Matthias Maurer f├╝r seinen Forschungseinsatz im Weltraum gedankt. "Das Saarland ist stolz, dass einer von hier zu einer so bedeutenden Mission aufgebrochen ist", erkl├Ąrte sie nach einer Video-Schalte mit Maurer am Donnerstag. Der 52-J├Ąhrige war am vergangenen Freitag nach knapp einem halben Jahr auf der Internationalen Raumstation ISS zur Erde zur├╝ckgekehrt.