Experte spricht von unberechenbarer Wetterlage

Wo genau die Gewitter entstehen, ist aber auch am Freitag ungewiss: "Bei Gewittern, wie wir sie Freitag im Westen erwarten, kann man nie sagen, wo sie aufploppen", sagt Meteorologe Gerwin vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Im Westen k√∂nne es jeden treffen ‚Äď oder auch nicht: "Bei dem einen steht das Unwetter vor der T√ľr, der andere steht im Garten und hat gerade bei 30 Grad und Sonnenschein seine Grillwust gedreht‚Äú, erkl√§rte der Meteorologe t-online am Donnerstag. Punktuell k√∂nne es heftig werden.

Wegen Sturm: Gegenst√§nde sichern ‚Äď nicht ins Freie gehen

Die Wetterlage beobachte der Deutsche Wetterdienst min√ľtlich, so Gerwin. "Ein Gewitter kann sehr pl√∂tzlich auftauchen und dann ist hier der B√§r los", wei√ü er. So eine Lage sei unberechenbar. Auch K√∂lnerinnen und K√∂lner sollten den Himmel beobachten und sich in Sicherheit zu bringen.