Geplante Steuersenkung: Ansturm an Tankstellen erwartet

Die starke Senkung des Spritpreises stellt die Tankstellenbetreiber vor eine Herausforderung, wie der HauptgeschĂ€ftsfĂŒhrer des Verbandes Fuels und Energie, Christian KĂŒchen, in der "Rheinischen Post" erklĂ€rte: Einerseits wĂŒrden diese versuchen, ihre BestĂ€nde bis zum 1. Juni stark herunterzufahren, um so wenig wie möglich hoch versteuerten Sprit ab Juni billiger weiterverkaufen zu mĂŒssen. Andererseits sei damit zu rechnen, dass die Autofahrer ausgerechnet ab 1. Juni massenhaft an die ZapfsĂ€ulen fahren, um leere Tanks aufzufĂŒllen. "Daher sind vorĂŒbergehende EngpĂ€sse an den Stationen nicht komplett auszuschließen", sagte KĂŒchen.