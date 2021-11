Versuchter Tankstellenraub

Unbekannter Mann feuert Schuss ab und flieht

11.11.2021, 07:20 Uhr | dpa

In Leipzig hat ein Mann eine Tankstelle ausrauben wollen. Er bedrohte den Angestellten, feuerte einen Schuss ab und floh anschließend. Die Patronenhülse deckte den Gegenstand auf.

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Donnerstag versucht, eine Tankstelle im Leipziger Stadtteil Schönefeld auszurauben. Der Mann trat an den Nachtschalter und forderte die Herausgabe von Geld, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.



Dabei bedrohte er den Angestellten mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Als dieser sich weigerte, ihm Geld zu geben, feuerte der Mann einen Schuss in Richtung Waschstraße und floh anschließend.

Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Die Polizei konnte später die Patronenhülse einer Schreckschusspistole sicherstellen. Die Kriminalpolizei ermittelt.