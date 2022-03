Leipzig

RB Leipzigs Nkunku erstmals für Nationalteam nominiert

17.03.2022, 14:41 Uhr | dpa

Christopher Nkunku von RB Leipzig ist erstmals für Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft nominiert worden. Das gab der französische Verband am Donnerstag bekannt. Der 24-Jährige steht im Aufgebot für die Spiele gegen die Elfenbeinküste (25. März/21.15 Uhr) in Marseille und gegen Südafrika (29. März/21.15 Uhr) in Lille. Nkunku hat in dieser Saison in 38 Pflichtspielen 26 Tore erzielt und 15 Treffer vorbereitet. Trotzdem war der Offensivspieler, dessen Vertrag noch bis 2024 läuft, bisher nicht für die Nationalelf nominiert worden.