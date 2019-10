Die Sport-Woche im Live-Blog

Ehemaliger Baskets-Spieler Nem Djurisic zurück in Bonn

Telekom Baskets Bonn: Am Dienstag müssen die Bonner wieder ran und treffen auf einen alten Bekannten. (Quelle: imago images)

Der ehemalige Baskets-Spieler Nem Djurisic ist zurück in Bonn. Von 2017 bis 2018 trug er das Trikot der Telekom Baskets Bonn, doch dann wechselte er. Und zwar zu den "schwarzen Adlern". Somit findet am Dienstag ein Wiedersehen in Bonn beim Spiel der Telekom Baskets gegen Besiktas Basketbol statt.

Am Wochenende musste das Team Bonn/Rhöndorf der Telekom Baskets Bonn eine Niederlage einstecken. Mit 63:74 unterlag die Mannschaft dem NBBL-Team Ratiopharm Ulm, welches von Ex-Baskets-Chef Chris Ensminger trainiert wird.

Während der Bonner SC sich am Samstag mit einer 2:0-Niederlage gegen den VFB Homberg zufrieden geben musste, gab's bei den Junglöwen am Sonntag trotzdem etwas zu feiern. Zwar hat die U19 des Bonner SC gegen SC Fortuna Köln im Rheinischen Derby mit 2:0 verloren, doch die U13 entschied das Spiel gegen den SF Troisdorf mit einem 0:2 für sich. Für die U17 und die U11 war jedoch auch kein Sieg drin.

