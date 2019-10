Alle aktuellen Sport-News aus Mainz

LIVEDie Sport-Woche im Blog

Der Sport in Mainz ist extrem vielfältig: Neben dem FSV Mainz 05 gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Die Leichtathletik-WM in Doha ist Geschichte. In Erinnerung bleiben natürlich die deutschen Medaillen zum Beispiel von Niklas Kaul oder gestern Abend von Weitspringerin Malaika Mihambo. Doch auch Julian Weber vom USC Mainz dürfte den Wettkampf so schnell nicht vergessen: Er belegte im WM-Finale von Doha immerhin den sechsten Platz.

Das war ganz wichtig! Mit dem Erfolg gegen den SC Paderborn haben sich die Mainzer erfolgreich gegen den Abwärtstrend gestemmt und können die Länderspielpause jetzt deutlich beruhigter angehen. Nur für Trainer Sandro Schwarz war es kein ganz so angenehmer Fußball-Nachmittag. Statt an der Seitenlinie verfolgte er das Spiel seiner Mannschaft aus dem Warmen.

Guten Morgen und Herzlich Willkommen in unserem neuen Live-Blog zum Sportgeschehen in und um Mainz! Hier finden Sie die ganze Woche die wichtigsten Meldungen rund um das lokale Sportgeschehen in der Stadt, garniert mit kleinen Anekdoten und Seitenblicken auf die unterhaltsamen Facetten des Sports. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie gerne einen Kommentar unter dem Artikel da.