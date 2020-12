Mainz

Dreyer: Corona-Beschränkungen auch noch nach dem 10. Januar

29.12.2020, 19:34 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht noch keine Lockerung des Lockdowns. "Leider sind die Zahlen wegen der Weihnachtstage noch uneindeutig", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit Blick auf die Corona-Neuinfektionen. "Es bedarf mehr Zeit, bis wir an eine Lockerung denken können. Sicher ist, dass es daher auch noch nach dem 10. Januar Einschränkungen geben wird."

Am 5. Januar werde sie gemeinsam mit den anderen Regierungschefinnen und -chefs der Länder sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unter anderem anhand der aktuellen Infektionszahlen und der Belegung der Intensivbetten über das weitere Vorgehen beraten.

Sie sei "sehr froh, dass wir am vergangenen Sonntag mit den Impfungen in Alten- und Pflegeheimen erfolgreich starten konnten", sagte Dreyer. Es könnten jetzt Tag für Tag immer mehr Menschen geimpft werden. "Das gibt Grund zur Hoffnung und Zuversicht."

Mit Blick auf den bevorstehenden Jahreswechsel bat Dreyer die Bürger und Bürgerinnen "herzlich im Sinne ihrer Eigenverantwortung: Achten Sie auf sich und auf Ihre Nächsten. Vermeiden Sie so weit wie möglich Kontakte". Die Richtlinie "Ich schütze Dich und Du schützt mich" gelte auch über den Jahreswechsel, "damit wir alle gesund in das Jahr 2021 kommen".