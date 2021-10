Mainz

Netzwerk gegen Personalmangel im Gastgewerbe

21.10.2021, 02:33 Uhr | dpa

Mit einem neuen Netzwerk wollen rheinland-pfälzische Arbeitgeber etwas gegen den Fachkräftemangel im Gastgewerbe tun. Zum Start sind rund 25 Familienbetriebe aus Hotellerie und Gastronomie dabei. Einzelheiten zu dem Projekt "Working Family" wollen die Industrie- und Handelskammern an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) in Mainz vorstellen. Neben Vertretern von Verbänden und beteiligten Betrieben will auch Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) teilnehmen und über die Lage des Tourismus in Rheinland-Pfalz informieren.