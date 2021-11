Mainz

Corona-Leitindikatoren gestiegen: Inzidenz nun bei 115

05.11.2021, 15:48 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Freitag auf 115,4 gestiegen. Wie aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamts (Stand 14.10 Uhr) weiter hervorgeht, bedeutet dies einen starken Anstieg im Vergleich zum Donnerstag (103,1) und Mittwoch (92,9).

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Krankenhausaufnahmen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - stieg von 2,7 auf 2,8. Von den verfügbaren Betten auf Intensivstationen waren 5,31 Prozent mit Covid-19-Patienten belegt, nach 4,89 Prozent am Donnerstag. Damit sind alle drei Leitindikatoren für die Beurteilung der Entwicklung der Pandemie gestiegen.

Die Gesundheitsämter registrierten am Freitag 1319 Neuinfektionen - so viele wie noch nie in diesem Jahr an einem einzigen Tag. Die Zahl der Todesfälle von Covid-19-Patienten seit Beginn der Pandemie stieg um fünf auf 4119.

Die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gab es im Kreis Germersheim mit 221,7 und in der Stadt Landau (179,9). Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 52,7 im Kreis Kusel.