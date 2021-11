Mainz

Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz deutlich über 200

20.11.2021, 14:44 Uhr | dpa

Das Coronavirus breitet sich in Rheinland-Pfalz weiter aus. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Samstag 703 Neuinfektionen und eine ganz leicht gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz von 213,4, nach 218,5 am Vortag. Die künftig für Einschränkungen des öffentlichen Lebens maßgebliche landesweite Zahl der Krankenhausaufnahmen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab laut Landesuntersuchungsamt ebenfalls leicht nach und fiel von 4,0 am Vortag auf 3,9.

Die genannten Infektions- und Inzidenzzahlen weichen stark von den Daten des Berliner Robert Koch-Instituts ab, das von 2201 nachgewiesenen Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz sprach. Bei den Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche nannte das RKI einen Wert von 220,7 für Rheinland-Pfalz.

Von den verfügbaren Betten auf Intensivstationen waren laut Landesuntersuchungsamt 6,48 Prozent mit Covid-19-Patienten belegt. Die Zahl der Todesfälle von Covid-19-Patienten seit Beginn der Pandemie stieg demnach um einen auf 4213.

Bei einer Hospitalisierungsinzidenz über 3,0 gilt für Freizeiteinrichtungen und Kulturveranstaltungen ab kommenden Mittwoch die 2G-Regel, also Zutritt nur für Genesene oder Geimpfte. Steigt der Wert über 6,0, müssen auch diese einen aktuellen Testnachweis vorlegen, was als 2G-plus bezeichnet wird.