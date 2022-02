Mainz

Mainz gegen Ausbau von Autobahn durch Naturschutzgebiet

23.02.2022, 10:11 Uhr | dpa

Die Stadt Mainz hat sich mit einem Appell an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) gewandt und den Verzicht auf den geplanten Ausbau der Autobahn 643 gefordert. Die Autobahn führe durch ein Naturschutzgebiet von europaweiter Bedeutung, erklärten Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) und Umweltdezernentin Janina Steinkrüger (Grüne) am Mittwoch in Mainz. Die Erweiterung um zwei zusätzliche Spuren bedeute nicht nur eine weitere Flächenversiegelung, sondern auch "die unwiederbringliche Beseitigung eines begrenzten Lebensraumes für eine Vielzahl von seltenen und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten" im Naturschutzgebiet Mainzer Sand.

Wissing hatte als rheinland-pfälzischer Verkehrsminister 2018 die Pläne für den Ausbau vorgestellt. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) soll das Anhörungsverfahren nach Prüfung der mehr als 350 Einwendungen in diesem Jahr abgeschlossen werden. Erst danach kann ein Planfeststellungsbeschluss vorgelegt werden.

Ebling und Steinkrüger, die als Dezernentin auch für den Verkehr zuständig ist, plädieren in ihrem Schreiben an Wissing für die schon vor langem vorgeschlagene "4+2-Lösung" - dabei sollen die beiden Standstreifen der bislang vierspurigen Autobahn für den Verkehr freigegeben werden. So könnten die Autos in Spitzenzeiten schneller von der Schiersteiner Brücke zum Mainzer Autobahnring gelangen, ohne die Fläche des Naturschutzgebiets weiter zu beschneiden. "Diese Lösung ist auch die schneller zu realisierende, denn 6+2 führt zu langwierigen juristischen Auseinandersetzungen - mit ungewissem Ausgang."