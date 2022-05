Vereinbarung von Sozialminister und Wohlfahrtsverbänden

Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege planen sozialpolitische Aktivitäten, beraten die Politik, machen auf die Nöte von Menschen aufmerksam und weisen auf soziale Probleme hin. Sie organisieren zudem bürgerschaftliches Engagement und motivieren Menschen zum Einsatz für das Gemeinwohl. All das ist in einer Grundsatzvereinbarung festgehalten, die die Liga der Wohlfahrtspflege und Sozialminister Alexander Schweitzer am Dienstag in Mainz unterschrieben haben. "Die Spitzenverbände sind mehr als Dachverbände sozialer Profis", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Sie stehen auch für eigene sozialpolitische Positionen und prägen mit ihrem eigenen Wertekanon die Zivilgesellschaft."