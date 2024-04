Russland setzte Ballons als Ablenkung ein

"Jüngste Fortschritte in der Software und ein besseres Verständnis von Windmustern bedeuten, dass solche Ballons mit beträchtlicher Genauigkeit über große Entfernungen gesteuert werden können", heißt es in dem Bericht. Auch Russland hat bereits Ballons eingesetzt. Im Februar seien laut "Forbes" russische Wetterballons in der Ukraine gesichtet worden, die mit einer Spezialbeschichtung für Radar weitgehend unsichtbar gemacht wurden. Sie dienten aber wohl eher als eine Ablenkung der Luftabwehr während gleichzeitiger Drohnen- und Raketenangriffe. Im März berichteten russische Quellen, dass sie erstmals ukrainische Ballons abgeschossen hätten – beladen mit Sprengladungen. Jetzt drangen die Flugkörper auch weiter in den russischen Luftraum ein.