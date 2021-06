Kaiserslautern

Gladbach-Talent Niehues wechselt zum 1. FC Kaiserslautern

19.06.2021, 16:19 Uhr | dpa

Der 1. FC Kaiserslautern hat Defensivspieler Julian Niehues verpflichtet. Der 20-Jährige kommt ablösefrei von der Regionalliga-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, wie der Fußball-Drittligist am Samstag mitteilte. Der 1,95 Meter gehörte in der Jugend dem SC Preußen Münster an und war in der abgelaufenen Saison Stammspieler in der Gladbacher U23.