Mönchengladbach

Adi Hütter will mit Gladbach zurück auf internationale Bühne

02.07.2021, 14:39 Uhr | dpa

Adi Hütter steht vor einem Spiel am Spielfeldrand. Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der neue Trainer Adi Hütter will mit dem Fußball-Traditionsklub Borussia Mönchengladbach schnellstmöglich zurück auf die internationale Bühne. "Wir müssen dahinkommen, dass wir diese Doppelbelastung wieder haben. Wir müssen das Ziel haben, mit Borussia Mönchengladbach um die internationalen Plätze mitzukämpfen", sagte der Österreicher bei seiner Präsentation am Freitag im Borussia-Park. Die Gladbacher hatten unter Hütters Vorgänger Marco Rose, der zu Borussia Dortmund wechselte, in der vergangenen Saison die erneute Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe verpasst.

Der 51-jährige Österreicher Hütter hatte sich bereits Ende März - noch als Trainer von Eintracht Frankfurt - mit Gladbach auf einen Dreijahresvertrag geeinigt. Danach kippte die Stimmung bei den Hessen, die auf der Zielgerade die Qualifikation für die Champions League verpassten. "Ich hätte dem Verein gerne die Champions League geschenkt. Es war zum Schluss nicht schön", sagte Hütter, der sowohl Kritik der Fans als auch der Vereinsführung ausgesetzt war.

Die Borussia bezahlte für Hütter eine Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro. "Adi verfügt über eine extrem große Fachlichkeit, er hat unterschiedliche Vereine trainiert, eine Idee vom Fußball und ist menschlich sehr kommunikativ. Wir sind sehr froh, unsere Wunschlösung gefunden zu haben", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. Hütter befindet sich seit Mittwoch in Mönchengladbach und wohnt im Hotel gegenüber dem Borussia-Park. Samstag und Sonntag (jeweils 10.30 Uhr) wird er die ersten Trainingseinheiten leiten, für die auch Zuschauer zugelassen sind.