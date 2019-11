LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Alle aktuellen News zum FC Bayern, 1860 München & Co.

20.11.2019, 08:55 Uhr | t-online.de

Joshua Kimmich am Ball: Sein Klub FC Bayern München ist auf Trainersuche. (Quelle: Laci Perenyi/imago images)

Egal, ob FC Bayern München, 1860 München, Red Bull München oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in München.

Bayern-Profi Joshua Kimmich hat sich nach dem Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordirland zu Trainer Mauricio Pochettino geäußert. Der 47-Jährige war zuvor überraschend von Tottenham Hotspur freigestellt worden. Die Bayern sind nach der Trennung von Niko Kovac weiterhin auf Trainersuche. Ob das etwas mit der Freistellung von Pochettino zu tun hat, ist spekulativ. "Ich weiß nicht, ob er ein Kandidat für uns ist", kommentierte der 24 Jahre alte Kimmich zurückhaltend die Gerüchte...

Die Basketballer von Bayern München haben nach drei Euroleague-Niederlagen nacheinander wieder gewonnen. Der deutsche Meister behielt im Duell der Tabellennachbarn gegen Olympiakos Piräus aus Griechenland mit 85:82 (43:44) die Oberhand. Zum Spielbericht geht es hier...

