1860 München vor Spiel gegen Großaspach mit Verletzungssorgen

05.12.2019, 13:28 Uhr | t-online.de , vss

Am Donnerstagmorgen besuchte der kanadische Botschafter Stéphane Dion die Eishockey-Profis vom EHC im Münchner Olymiapark. Er selber sei Fan der Montreal Canadiens, verfolge aber auch die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Wenn es sich einrichten lässt, versuche er auf Reisen immer auch die ansässigen Eishockey-Teams zu besuchen, erläuterte Dion in München.

Die Red Bulls überreichten ihrem diplomatischen Gast am Ende des Besuchs noch noch ein Trikot mit mit seinem Namen.



Der TSV 1860 München muss im Heimspiel gegen Sonnenhof Großaspach am Samstag ohne Stefan Lex auskommen. Wegen einer Knieprellung fällt der Offensivspieler für die kommenden zwei Wochen aus. Dabei war er in den letzten Wochen einer der Garanten für den Aufwärtstrend bei den Löwen. Neben Lexa wird auch Aaron Berzel wegen seiner fünften Geben Karte fehlen. Immerhin: Timo Gebhart und Efkan Bekiroglu haben laut 1860-Coach Köllner ihre Verletzungen an der Achillessehne bzw. dem Oberschenkel auskuriert und sind wieder einsatzbereit.

Im Interview mit dem FC-Bayern-TV verrät Spielern Linda Dallmann, dass ihr Opa großen Einfluss auf ihre Karriere im Fußball hatte. Er sei "fußballverrückt" gewesen und der Garten groß genug, um zu trainieren.

